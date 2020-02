그룹 방탄소년단이 미국 인기 심야 토크쇼 ‘제임스 코든쇼’의 인기 코너인 ‘카풀 카라오케’에 출연한다.미국 CBS ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden, 이하 ‘제임스 코든쇼’) 측은 17일(이하 현지시간) 공식 SNS 채널을 통해 “방탄소년단이 2월 25일 방송되는 ‘제임스 코든쇼’의 ‘카풀 카라오케(Carpool Karaoke)’에 출연한다”고 밝혔다.‘카풀 카라오케’는 유명 팝스타 등이 출연하여 제임스 코든과 차에 탑승해 대화를 나누며 노래를 부르는 인기 코너다.앞서 방탄소년단은 지난 1월 28일 제임스 코든쇼에서 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 선공개 곡 ‘Black Swan’의 무대를 최초로 선보여 전 세계 시청자들의 폭발적인 관심을 받은 바 있다.한편, 방탄소년단은 오는 21일 오후 6시 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’을 전 세계 동시 발매한다