▶ 2020 글로벌 아티스트는 5개 대륙 10개국 출신의 다양한 재원들로 구성

▶ 펜더의 적극적 지원 통해 글로벌 빅스타로 도약 기회

▶ 그간 ‘펜더 넥스트’ 아티스트는 그래미 어워즈 등 각 분야에서 두각

▶ 향후 2년간 전 세계 펜더 기타의 얼굴로 활약

[스포츠한국 조성진 기자] 밴드 새소년(황소윤, 유수, 박현진)이 세계적인 기타 브랜드 펜더(Fender)의 ‘글로벌 아티스트 25인’에 선정됐다. 펜더 기타는 에릭 클랩튼, 제프 벡 등을 비롯해 세계 최고의 명 기타리스트들이 애용하는 일렉트릭 기타의 지존급 브랜드다.펜더(Fender Musical Instruments Corporation, FMIC)는, 자사의 아티스트 개발 프로그램인 ‘펜더 넥스트(Fender Next) 2020’에 새로운 글로벌 아티스트 목록을 13일(현지시각) 공개했다.‘펜더 넥스트 2020’은 25명의 세계적인 아티스트의 목소리를 증폭시켜 기타의 세계를 넓히고 전 세계의 새로운 팬들에게 음악을 소개하는 펜더의 야심찬 프로젝트로, 2년마다 아티스트를 새로이 선정/공개하고 있다.2017년 싱글 ‘긴 꿈’으로 데뷔한 밴드 새소년은 2018년 제15회 한국대중음악상 ‘올해의 신인’ 및 ‘최우수 록 노래’ 등등 여러 상을 수상하며 주목을 받았다. 또한 해외에서도 반응이 좋아 새로운 형태의 K-팝 차원을 제시하는 밴드로 화제를 몰고 있다.펜더 기타 국내 유통을 총괄하고 있는 기타네트(대표 박종호) 관계자는 "펜더 글로벌 아티스트에 선정되는건 기타리스로선 최고의 영예"라고 전했다.펜더의 엄격한 심사를 통해 선정된 이번 ‘펜더 넥스트 2020’은, 5개 대륙 10개국 출신의 다양한 재원들로 구성됐으며 앞으로 전 세계 펜더 기타의 얼굴을 대표하게 된다.그간 펜더는 70년이 넘는 기간 동안 기타의 한계를 뛰어넘는 뮤지션을 적극 지지했으며 ‘펜더 넥스트’는 그 유산에 대한 상징적인 기타메이커의 지속적인 노력을 나타낸다. 흑인 블루스 기타리스트 킹피시(Kingfish), 캐나다의 싱어송라이터 제시 레예즈(Jessie Reyez), 미국의 록그룹 라킨 포(Larkin Poe), 컨트리 뮤지션 애슐리 맥브라이드(Ashley McBryde)와 같은 ‘펜더 넥스트 2019’ 멤버가 모두 그래미에 노미네이트되기도 했다. 펜더 CMO 에반 존스(Evan Jones)는 “펜더 넥스트 아티스트가 이번 시즌에 여러 상을 수상한 것은 놀라운 일이 아니다”며 “우리는 자원을 제공하고 음악 여행을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.펜더 마케팅 부사장 매트 왓츠(Matt Watts)는 “1946년 이래 펜더는 커리어의 모든 단계에서 아티스트를 지원해 왔다”며 “올해의 펜더 넥스트 역시 세계적 수준의 마케팅 노력을 통해 새로운 잠재 고객에게 다가갈 수 있도록 전폭적 지원을 할 것”이라고 전했다.펜더 측은 “약 900만 명의 팬이 참여하는 이 브랜드의 수상 경력이 있는 콘텐츠, 광고, 체험 마케팅 및 소셜 채널을 통해 새로운 ‘펜더 넥스트’ 아티스트에 대한 노출을 증가시킬 예정”이라고 밝혔다. 2020년 펜더는 ‘펜더 넥스트’의 팬 상호작용성을 여러 분야로 확장할 예정이다. 이를 달성하기 위해 브랜드는 프로그램 아티스트 주간 업데이트부터 투어 및 앨범 발표, 다가오는 펜더 이벤트에 대한 뉴스까지 ‘펜더 넥스트’의 모든 허브 역할을 하는 전용 마이크로 사이트를 시작했다. 이러한 정기적인 업데이트와 함께 펜더는 매주 프로그램 25명의 아티스트 중 한 명을 마이크로사이트와 브랜드의 소셜미디어 채널에 집중 조명 예정이다.2020 펜더 글로벌 아티스트 25인의 명단은 아래와 같다.◆ 미국 - Black Pumas, Omar Apollo, Regrettes, Dana Williams, Ambre, Katie Pruitt, Keshi, Madison Cunningham, Marias, White Reaper◆ 영국 - Beabadoobee, Bones UK, Easy Life, Joy Crookes, Yola◆ 캐나다 - Orville Peck◆ 멕시코 - Leonardo Aguilar◆ 오스트레일리아 - Running Touch, Skegss, Eliza&The Delusionals◆ 일본 - MIYAVI◆ 한국 - 새소년(SE SO NEON)◆ 태국 - Phum Viphurit◆ 노르웨이 - Girl in red◆ 니제르 - Mdou Moctar