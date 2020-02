▶ 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트 통해 공개

▶ 힙합리듬/일렉트로닉 등 다양한 장르

[스포츠한국 조성진 기자] 그룹 펜타곤이 데뷔 3년 4개월 만에 첫 정규앨범을 발매한다.펜타곤이 첫 앨범 ‘UNIVERSE : THE BLACK HALL’을 12일(수) 공개한다고 소속사 큐브 엔터테인먼트가 밝혔다.‘UNIVERSE : THE BLACK HALL’은, 힙합 리듬의 일렉트로닉 타이틀곡 ‘Dr. 베베’, 네 가지 테마를 통해 누구나 사랑에 빠지고 이별하고 상처받고 다시 사랑하며 반복되는 ‘사랑의 굴레’를 이야기한 ‘Love, Fall, Hurt and Crazy’ 등 여러 곡을 수록했다.펜타곤의 첫 정규앨범 ‘UNIVERSE : THE BLACK HALL’은 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.