'기생충' 봉준호 감독의 멘트와 유머까지 완벽히 통역한 샤론 최에 대한 관심이 높아지고 있다.지난 9일(현지시간) 오후 미국 LA 돌비 극장에서 열린 제92회 아카데미 시상식에서 봉준호 감독의 '기생충'이 작품상 등 4관왕을 차지하며 한국을 비롯해 전 세계적으로 큰 관심을 끌고 있는 가운데 지난해 5월 칸국제영화제 개최 당시부터 봉준호 감독의 통역을 도맡아 해온 샤론 최를 향한 관심도 뜨겁다.샤론 최는 25살의 여성으로 단편 영화를 제작한 경험이 있는 영화 학도다. 봉준호 감독은 "샤론 최가 대학에서 영화를 공부했고 현재 장편 영화를 각본을 쓰며 준비 중이다. 나도 그가 쓴 각본의 내용이 궁금하다"라고 짧게 설명한 바 있다.그녀가 주목받는 이유는 전문 통역 과정을 밟지 않았음에도 유연하고 완벽한 통역을 선보였기 때문. 12월 '투나잇쇼'에서 봉준호 감독이 "스토리를 모르고 봐야 재미있다"라는 말을 "the film is the best when you go into it cold"라고 표현했다.또 "배우들을 살아서 날뛰는 물고기처럼 만들어주고 싶다"는 말에는 "I want them feel like their fish flash out of water free to flap around whenever they want"라는 표현을 사용하기도 했다.특히 북미 매체 인디와이어는 그녀의 활약상을 두고 "오스카 시즌의 MVP"라고 치켜세워 눈길을 끌었다.