배우 이하늬가 지난 10일 게재했던 '기생충' 봉준호 감독 및 송강호 등 배우들과 함께 한 아카데미 시상식 애프터 파티 사진을 삭제했다.이하늬는 자신의 SNS에 해당 사진을 삭제한 후 일반적인 풍경 사진을 올리며 "선배, 동료분들을 축하해주고 싶은 마음에 올린 피드에 마음 불편하시거나 언짢으신 분들이 계셨다면 죄송합니다"라는 글을 올렸다.이하늬는 이어 "개인의 감격을 고국에 있는 분들과 함께 나누고 싶다는 생각이 앞섰던 것 같아요"라며 "또 다른 한국 영화의 역사를 쓰신 분들께 해함없이 충분한 축하와 영광이 가기를 바라며 그 모든 수고에 고개숙여 찬사를 보냅니다. 좋은 하루 보내세요"라고 글을 맺었다.한편 이하늬는 앞서 봉준호 감독이 연출한 '기생충'이 제 92회 미국 아카데미 시상식 작품상 등 4관왕을 차지한 지난 10일 자신의 인스타그램에 "I'm so glad to congratulate you guys here in LA!! So proud of you guys! Ler's celebrate and enjoy this moment! (아니 누가 보면 내가 상탄 줄. 근데 정말 그만큼 기쁘네요! 오늘 잠은 다잤다Yay!!)라는 글과 함께 사진을 올린바 있다.게재된 사진엔 '기생충' 봉준호 감독을 비롯해 송강호, 이선균, 조여정, 박소담 등 주역들이 시상식 이후 애프터 파티 현장에서 흥겨운 모습을 보내고 있는 모습과 그 자리에 함께 한 이하늬가 담겨 있었다.이하늬는 또한 아카데미 수상 트로피와 케이크를 함께 찍은 사진을 올리며 "History made. 내 생전 Oscar 작품상, 감독상 4관왕을 보게 되다니...LA에서 함께 응원할 수 있어 정말 기쁩니다! 한국영화, 충무로 만세!"라는 글을 올리기도 했었다.이하늬가 봉준호 감독 및 '기생충' 팀과 함께 한 사진을 삭제한 배경에는 이하늬가 영화 '기생충' 출연 배우가 아님에도 아카데미 트로피를 들고 사진을 찍는 등 도를 넘은 행동을 한 것이 아니냐는 일부 네티즌들의 불만 토로 및 비평이 잇따랐기 때문으로 여겨진다.반면 "같이 축하해주는 건데 불편할 게 뭐 있나. 너무 보기 좋았다" "좋은 일은 나누고 함께 축하하면 더 좋은 것 아닌가"라는 반응들도 있었다.