[스포츠한국 조성진 기자] '기타 신동'이란 평가를 받으며 재즈 기타계의 화제를 모은 미국의 명 기타리스트 줄리안 라지(Julian Lage·32) 콘서트가 개최된다.줄리안 라지 트리오의 첫 내한공연이 오는 3월 8일(일) 오후 6시 서울 노들섬 라이브하우스에서 열린다.그간 커트 로젠윈클, 피터 번스틴, 길라드 헥슬만, 마이크 모레노 등등 현 재즈계의 젊은 기타리스트들이 내한공연을 펼친 바 있다. 이제 국내 재즈 전공자 및 연주자들 사이에서 화제가 되던 줄리안 라지의 내한으로 또 한번 재즈기타 애호가들의 갈증이 어느 정도 해소될 수 있을 것 같다.1997년 다큐멘타리 'Jules at Eight'에 출연한 줄리안 라지는 13살 때 이미 그래미 수상식에서 공연을 했다. 15살때 스탠포드 대학의 재즈 워크샵에서 학생들을 가르쳤으며 20살때 버클리를 졸업할 정도로 천재성을 보였다.10대 시절 이미 게리 버튼에게 픽업돼 New Quartet에서 활동했으며 에릭 할랜드의 Voyage 밴드에서도 활동 중이다. 2009년 데뷔앨범 'Sounding Point'를 발표하며 솔로 활동을 시작한 그는 2011년 Gladwell, 2015년 Worlds’ Fair, 2016년 Arclight, 2018년 'Modern Lord' 그리고 작년 'Love Hurts'까지 6장의 리더작을 발표했다.또한 줄리안 라지는 다양한 뮤지션들과 듀오 앨범을 발표했다. 2013년 피아니스트 프레드 허쉬와 'Free Flying', 2014년 실험적인 기타리스트 닐스 클라인과의 'Room', 2014년과 2017년엔 포크 기타리스트 크리스 엘드리지와 'Avalon', 'Mount Royal' 앨범 등을 발매했다.핑거 스타일에서 클래식, 재즈, 록, 컨츄리, 블루스 등 모든 장르를 소화하는 그는, 무르익은 감성 표현과 나이를 뛰어넘는 깊이 있는 연주로 수많은 선후배 기타리스트들의 사랑을 받고 있다.이번 공연은 2019년에 발표된 'Love Hurts' 앨범 투어의 일환으로, 줄리안 라지 외에 호게 뢰더(베이스), 데이브 킹(드럼)의 라인업으로 무대를 꾸민다. 데이브 킹은 재즈팬들에게 많은 사랑을 받고 있는 배드 플러스의 드러머로 이번에 줄리안 라지 트리오에 합류했다.나자레스의 록발라드로 유명한 동명 타이틀곡에서, 로이 오빈슨의 'Cyring', 키스 자렛의 'The Windup' 등 다양한 커버곡을 들려줄 예정이다.또한 공연에 앞서 줄리안 라지는 3시부터 재즈 전공자와 연주자를 위한 기타 클리닉(마스터클래스)도 연다.