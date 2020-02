▶ 통산 13번째 정규 앨범

▶ 지난 9월부터 3곡의 싱글을 차례로 공개

▶ 3월 22일 잠실 실내체육관서 10년 만의 내한공연

[스포츠한국 조성진 기자] 그래미 어워즈 5회 수상과 로큰롤 명예의 전당(Rock and Roll Hall of Fame) 헌액에 빛나는 밴드 그린데이(Green Day)가 새 앨범 [Father Of All…]을 오늘(7일) 낮 12시에 국내 음원사이트에 공개한다.그린 데이의 13번째 정규 앨범인 [Father Of All…]는 2016년 발표한 [Revolution Radio] 이후 5년 만에 발표되는 신작으로 지난해 9월부터 3곡의 싱글을 차례로 공개하며 관심을 모았다.첫 싱글 ‘Father Of All’은 질주감을 느낄 수 있는 밴드 고유의 사운드가 고스란히 담겨있으며, 이번에 새로 공개될 대표곡 ‘Meet Me On The Roof’는 그린데이의 청량한 멜로디를 그리워 한 팬들이라면 필청해야 할 트랙이다.빌리 조 암스트롱(보컬, 기타), 마이크 던트(베이스), 트레 쿨(드럼)로 구성되어 있는 그린 데이는 1986년 결성돼 7000만 장 이상의 앨범 세일즈, 100억 회 이상의 음원 스트리밍을 기록했으며 2015년 ‘로큰롤 명예의 전당’에 헌액되었다.그린 데이는 상업적으로 가장 성공한 밴드이자 팝펑크를 대표하는 밴드로 손꼽힌다. 1994년작 [Dookie]에 수록된 ‘Basket Case’가 히트하며 팝펑크의 대중적 인기를 견인했고 이 앨범은 그래미 어워즈 ‘Best Alternative Music Performance’ 부문을 수상한다. 뒤이어 2004년 [American Idiot]은 미국에서만 700만장 이상의 앨범을 판매했으며 그래미 어워즈에서 ‘Best Rock Album’부문을 수상하기도 했다.한편 그린 데이는 오는 3월 22일 서울 잠실 실내체육관에서 10년 만의 내한공연을 예정하고 있다.