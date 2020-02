양준일이 새로운 헤어스타일로 변신했다.양준일은 6일 인스타그램에 "ALWAYS THINKING OF YOU"란 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.영상 속 양준일은 기존에 길게 내려온 웨이브 헤어와 달리 턱끝까지 내려오는 단발머리를 하고 있다. 오버사이즈 재킷을 입고 흰 종이에 사인을 한 양준일은 다음 장으로 넘어가기 전 문득 카메라를 바라보며 싱긋 미소지었다.마치 30년 전 '리베카'를 공연하던 당시로 돌아간 듯한 헤어스타일에 팬들은 "멋지다"고 칭찬하며 감격한 반응이다. 양준일의 인스타그램에는 "오빠 머리 커트하셨네요. 더 멋져요" "세상에 지금 2020년 양준일 맞나요? 30년 전 오빠 보는 줄" "헤어 대박. 너무 멋져요" "오빠 진짜 매일 매일 리즈 갱신" 등의 댓글이 올라왔다.한편 양준일은 오는 14일 에세이 '양준일 MAYBE 너와 나의 암호말'을 출간할 예정이다.