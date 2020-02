래퍼 기리보이가 해외파란 오해를 해명했다.기리보이는 5일 방송된 MBC '라디오스타'에 출연해 자신의 어린 시절에 대해 설명했다.그는 "사회성이 아예 없었다"며 "발음도 안 좋다. 그런데 이게 너무 박혀버려서 요즘은 말도 또박또박하려고 하고 생각을 하고 말한다"고 밝혔다.팬들 사이에서 '0개 국어'란 별명으로 불리는 기리보이는 '해외에서 공부했냐'는 김구라의 질문에 "그런 것도 아니다. 해외파는 아니다"라며 말문이 막힌 듯 "모르겠어요, 저도"라고 답했다.한편 1991년생인 기리보이는 지난 2011년 디지털 싱글 'You Look So Good To Me'로 데뷔해 '호랑이소굴' '아퍼' 'flex' '교통정리' 등의 곡을 발표했다.