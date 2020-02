배우 유아인이 신종 코로나바이러스로 고통받고 있는 중국 우한시 시민을 위로했다.지난 1일 유아인은 자신의 인스타그램에 "We are human. We are earth. We are one"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 지구를 연상시키는 구 모형과 함께 'LOVE FOR HUMAN'이라는 문구가 'LOVE FOR WUHAN'으로 바뀌는 모습이 담겼다.한편 유아인은 올해 개봉 예정인 영화 '소리도 없이'에 출연한다.