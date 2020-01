방탄소년단 '블랙스완' 무대가 CBS '제임스 코든쇼'를 통해 최초 공개됐다.방탄소년단은 28일(현지시각) 미국 CBS '제임스 코든쇼'(The Late Late Show with James Corden)에 출연해 신곡 '블랙 스완'의 무대를 최초 공개했다. 방탄소년단은 이날 무대 위에서 맨발 투혼을 발휘해 시선을 사로잡았다.제임스 코든은 29일 SNS를 통해 방탄소년단 출연 인증샷을 공개하기도 했다. 그는 자신의 트위터 계정에 "When you get in the lift with tonight’s guests!(오늘 게스트들과 엘리베이터 안에서)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.좁은 엘리베이터 안에 모인 방탄소년단 멤버들과 제임스 코든은 카메라를 응시하며 개구진 표정을 짓고 있다.한편, 미국 빌보드가 발표한 2월1일 자 차트에 따르면 '블랙스완'은 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 57위를 기록했다.'블랙스완'은 트랩 드럼 비트와 애절한 로파이(lo-fi) 기타 선율, 캐치한 후크(hook)가 조화를 이루는 몽환적인 분위기의 클라우드 랩(Cloud Rap), 이모 힙합(Emo Hip hop) 장르의 곡이다.