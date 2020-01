전 농구선수 이승준이 16살 연하 농구선수 김소니아와 열애 중임을 고백한 가운데, 커플 타투로 추정되는 사진이 눈길을 끈다.최근 김소니아는 최근 자신의 인스타그램을 통해 "Because no matter what I got you and you got me. Everything else is irrelevant(내가 뭘 가졌든 당신은 나를 가졌기 때문에 다른 건 상관없다)"라는 글과 함께 한 장의 흑백 사진을 게재했다.공개된 사진에는 'sure thing(물론이죠)'이라는 문구의 타투가 새겨진 남성과 여성의 팔이 담겼다.이를 본 누리꾼들은 사진 속 팔의 주인공이 이승준과 김소니아라고 추측하고 있다.한편 이승준은 지난 21일 방송된 MBC에브리원 '비디오스타'에 출연해 김소니아와의 열애 사실을 밝혔다.두 사람은 16살 나이 차이를 극복하고 1년째 사랑을 키워오고 있다.