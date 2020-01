가수 씨잼이 럽스타그램을 시작했다.씨잼은 지난 9일 자신의 인스타그램에 한 여성이 자신의 볼을 만지는 사진을 시작으로 미모의 여성을 찍은 사진들을 여러 장 게시했다.욕설과 함께 "어휴" "해킹" 등의 글을 올린 씨잼은 "여자친구분이 졸라서 올린 거예요?"란 한 누리꾼의 질문에 "ㅇㅇ"이란 댓글을 달아 이를 인정했다.씨잼은 이후에도 여자친구라 밝힌 의문의 여성과 다정한 모습을 담은 사진들을 올려 시선을 끌었다.20일에는 영어로 "넌 도움이 필요하고 난 네가 필요해"(You need help and i need you)라 적은 글과 함께 한 여성과 나란히 앉아 귓속말을 주고받는 사진과 영상을 올리기도 했다.이를 본 팬들은 "사랑꾼" "진짜 너무 달달한 거 아닙니까" "인생에서 사랑을 찾은 것 같아 보기 좋다. 행복하길" 등의 댓글을 달았다.한편 씨잼은 지난 2016년 '쇼미더머니 5'에서 준우승을 차지하며 크게 주목받은 래퍼로 'A-Yo' '신기루' '굿 나잇'(Good Night) 등의 곡을 발표했다.지난 2018년 5월 서울 연희동 집에서 동료들과 함께 대마초를 흡연한 혐의로 구속된 그는 같은 해 8월 1심에서 징역 1년 6월에 집행유예 2년을 선고받았다. 또 보호관찰, 사회봉사 80시간, 약물치료 강의 40시간 이수 등과 1645만원 추징을 명령받았다.