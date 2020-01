미국 싱어송라이터 빌리 아일리시(19)가 8월 내한한다.빌리 아일리시는 20일 자신의 SNS를 통해 아시아 투어 소식을 전하면서 "아시아: 2020년 8월과 9월 당신 가까이에서 월드 투어를 할 것 'WHERE WE GO?'"라고 전했다.빌리 아일리시는 투어의 첫 도시로 한국을 택했다. 오는 8월 23일 서울을 시작으로 25일 상하이, 28일 대만, 30일 홍콩, 9월 2일 도쿄, 5일 마닐라, 7일 자카르타에서 공연할 예정이다.빌리 아일리시는 2016년 15살의 어린 나이에 사운드클라우드에 데뷔, 싱글 'Ocean Eyes'하며 이름을 알렸다.이후 EP 앨범 'Don't Smile at Me', 정규 데뷔 앨범 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'를 통해 전 세계적인 돌풍을 일으켰다.오는 26일 열리는 제62회 그래미 시상식에서는 올해의 앨범, 올해의 노래 등 총 6개 부문 후보에 올라 기대를 모은다.