그룹 방탄소년단의 정규 4집 선공개곡 '블랙스완'이 뜨거운 반응을 얻고 있다.방탄소년단은 17일 오후 6시 정규 4집 '맵 오브 더 솔: 7'(MAP OF THE SOUL : 7)의 선공개곡(1st Single) '블랙스완'(Black Swan)을 발매하고, 아트 필름(Art Film performed by MN Dance Company)을 공개했다.선공개곡은 발매 당일까지 제목조차 알려지지 않아 궁금증을 자아냈다. 주요 포털사이트 실시간 검색어 순위에는 '방탄소년단 컴백'이 상위에 랭크됐으며, 선공개곡과 아트 필름이 공개된 이후에는 '블랙스완'이 실시간 검색 순위에 오르는 등 방탄소년단의 뜨거운 인기를 실감케 했다.선공개곡 '블랙스완'은 자신의 깊은 내면으로 들어가 그림자와 마주한 예술가의 고백을 담았다. 음악이 7명의 방탄소년단에게 어떤 의미인지, 성숙하고 자전적인 가사를 통해 전달한다.이와 함께 슬로베니아 현대무용팀인 엠엔 댄스 컴퍼니와 작업한 아트 필름도 공개됐다. 아트 필름은 '무용수는 두 번 죽는다. 첫 번째 죽음은 무용수가 춤을 그만둘 때다. 그리고 이 죽음은 훨씬 고통스럽다'는 무용가 마사 그레이엄의 명언으로 시작된다.이어 등장한 7명의 무용수는 온몸으로 고난과 역경을 딛고 탄생한 블랙스완을 표현해낸다. 마지막에는 비로소 그 누구보다 아름답게 비상하는 블랙스완의 모습이 그려져 뭉클한 감동을 자아낸다.한편, 방탄소년단은 오는 2월 21일 네 번째 정규 앨범 '맵 오브 더 솔: 7'을 발매한다.Do your thangDo your thang with me nowDo your thangDo your thang with me nowWhat’s my thangWhat’s my thang tell me nowTell me nowYeah yeah yeah yeahAyy심장이 뛰지 않는대더는 음악을 들을 때Tryna pull up시간이 멈춘 듯해Oh that would be my first deathI been always afraid of이게 나를 더 못 울린다면내 가슴을 더 떨리게 못 한다면어쩜 이렇게 한 번 죽겠지 아마But what if that moment’s right nowRight now귓가엔 느린 심장 소리만bump bump bump벗어날래도 그 입속으로jump jump jump어떤 노래도 와닿지 못해소리 없는 소릴 질러모든 빛이 침묵하는 바다yeah yeah yeah길 잃은 내 발목을 또 잡아yeah yeah yeah어떤 소리도 들리지 않아yeah yeah yeahKillin’ me nowKillin’ me nowDo you hear me yeah홀린 듯 천천히 가라앉아nah nah nah몸부림쳐봐도 사방이 바닥nah nah모든 순간들이 영원이 돼yeah yeah yeahFilm it nowFilm it nowDo you hear me yeahDo your thangDo your thang with me nowDo your thangDo your thang with me nowWhat’s my thangWhat’s my thang tell me nowTell me nowYeah yeah yeah yeahDeeperYeah I think I’m goin’ deeper자꾸 초점을 잃어이젠 놓아줘 싫어차라리 내 발로 갈게내가 뛰어들어갈게가장 깊은 곳에서나는 날 봤어천천히 난 눈을 떠여긴 나의 작업실 내 스튜디오거센 파도깜깜하게 나를 스쳐도절대 끌려가지 않을 거야 다시 또InsideI saw myself, myself귓가엔 빠른 심장 소리만bump bump bump두 눈을 뜨고 나의 숲으로jump jump jump그 무엇도 날 삼킬 수 없어힘껏 나는 소리 질러모든 빛이 침묵하는 바다yeah yeah yeah길 잃은 내 발목을 또 잡아yeah yeah yeah어떤 소리도 들리지 않아yeah yeah yeahKillin’ me nowKillin’ me nowDo you hear me yeah홀린 듯 천천히 가라앉아nah nah nah몸부림쳐봐도 사방이 바닥nah nah모든 순간들이 영원이 돼yeah yeah yeahFilm it nowFilm it nowDo you hear me yeahDo your thangDo your thang with me nowDo your thangDo your thang with me nowWhat’s my thangWhat’s my thang tell me nowTell me nowYeah yeah yeah yeah