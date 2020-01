축구선수 박주호, 안나 부부가 셋째를 품에 안았다.박주호 아내 안나는 16일 자신의 인스타그램에 "13.01.2020 Hello there baby Park. And happy birthday"(2020년 1월13일 안녕 베이비 박. 그리고 생일 축하해"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진 속에는 갓 태어난 박주호 안나 부부 셋째 아이의 모습이 담겼다. 얼굴은 보이지 않지만 작고 사랑스러운 손이 흐뭇한 미소를 자아낸다. 이로써 박주호 안나 부부는 첫째 나은, 둘째 건후를 포함해 세 아이의 부모가 됐다.한편 박주호는 2011년 스위스 FC바젤에서 뛰던 중 통역을 맡았던 안나와 결혼했다. 박주호 가족은 현재 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연 중이다.