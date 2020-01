[스포츠한국 최재욱기자] '보컬퀸' 태연(소녀시대)의 신곡 ‘너를 그리는 시간 (Drawing Our Moments)’의 하이라이트 클립이 공개됐다.태연은 12일 0시 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 정규 2집 리패키지 앨범 ‘Purpose’(퍼포즈)의 수록곡 ‘너를 그리는 시간 (Drawing Our Moments)’의 미리듣기를 공개, 이번 앨범에 대한 기대감을 고조시키고 있다.신곡 ‘너를 그리는 시간 (Drawing Our Moments)’은 어쿠스틱 기타와 플룻의 섬세한 연주가 동화처럼 펼쳐져 태연의 감성 짙은 보컬에 더욱 빠져들게 만드는 발라드 곡이다. 가사에는 사랑하는 사람과 함께 하는 평범한 일상 속에 찾아오는 눈부신 순간을 담았다.한편, 태연은 오는 17~19일 3일간 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 ‘TAEYEON CONCERT - THE UNSEEN’(태연 콘서트 - 디 언신)을 개최하고 팬들과 만난다.