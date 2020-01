▶ 일렉트릭 기타사의 한 획을 그은 명기

▶ 레스폴, 플라잉 V, 익스플로러와 함께 깁슨 기타 아이콘

▶ 비비 킹, 래리 칼튼, 에릭 클랩튼, 존 메이어, 필 만자네라 등등

▶ 펜더 스페셜리스트들 조차 ‘필수템’으로 여겨

[스포츠한국 조성진 기자] 명 기타리스트들이 애용하며 수많은 명연을 남긴 깁슨(Gibson) ES-335는 기타사의 한 획을 그은 명기 중 하나다.비비킹(B.B. King), 척 베리(Chuck Berry), 에릭 클랩튼(Eric Clapton), 그랜트 그린(Grant Green), 래리 칼튼(Larry Carlton), 리 릿나워(Lee Ritenour), 알빈 리(Alvin Lee), 앤디 서머즈(Andy Summers) 등 셀 수 없이 많은 세계적인 명 연주자들이 335와 함께 했다.소위 ‘로큰롤의 시조’로 평가받는 척 베리가 특유의 ‘덕 워킹’으로 시끄럽게 연주하던 기타가 바로 ES-335다.1958년에 첫 선을 보인 깁슨 ES-335는 혁신적인 세미 솔리드바디 일렉트릭 기타로 레스폴, 플라잉 V, 익스플로러 등과 함께 깁슨의 아이콘으로 자리한다.일렉트릭 기타사의 명기인 만큼 그에 얽힌 유명 연주자의 에피소드도 적지 않다.335를 대표하는 전설적인 거장으로 비비킹이 먼저 떠오른다. 그는 자신의 ES-335에 ‘루실’이란 애칭을 붙여 사용할 정도로 335에 대한 애정이 대단했다. 기타사에 길이 남을 비비킹의 벤딩과 비브라토는 모두 이 335를 통해 연출됐다.에릭 클랩튼으로 대표되던 60년대 중후반의 소위 ‘일렉트릭 블루스 기타’는, 서스테인을 크게 강조하며 유창한 솔로를 다채롭게 뽑아내는, 기타리스트의 개인기에 초점을 둔 사운드였다. 이러한 일렉트릭 블루스 기타씬에서 비비킹은 ES-335를 슈퍼 리버브 앰프에 꼽고 명연을 들려줬다. 비비킹은 볼륨10, 트레블10, 그리고 미드와 베이스까지 모두 10으로 한껏 올리고 위대한 사운드를 선보인 것이다.비비킹 못지 않게 335를 상징하는 뮤지션으로 래리 칼튼이 있다. 래리 칼튼은 1960년대 후반 친구가 일하던 음악가게에 놀러 갔다가 그곳의 벽에 진열된 기타 하나에 시선을 빼앗긴다. ES-335와의 첫 만남이었다.래리 칼튼은 기타를 시연해 보며 그 소리에 매료되고 말았다. 그리곤 이 기타를 구입해 집으로 가져와서 길들이기 시작했다. 이후 그는 세션 의뢰를 받을 때마다 이 ES-335만을 사용했다. 당시 래리 칼턴은 세션계의 대표적인 실력자 중의 하나였던 만큼 그가 연주하는 기타 음색은 얼마후 LA 세션계에서 화제가 됐다. 이렇게 해서 ES-335는 미국 세션계에 고루 퍼지기에 이른다. 이 과정에서 어느덧 래리 칼튼은 음악계에서 ‘미스터 335’란 닉네임으로 통하게 됐다.듀언 올맨(Duanne Allman)은 비록 20대에 요절했지만 그 짧은 생애 동안 그 누구보다도 많은 기타를 섭렵한 것으로 알려져 있다. 펜더 스트라토캐스터와 텔레캐스터, 깁슨 레스폴을 중심으로 그가 사랑한 또 하나의 기타가 ES-335였다. 그는 레드 컬러의 60년대 ES-335와 59년 모델을 즐겨 연주했는데, 특히 레드 색상 335는 듀언 올맨이 60년대 중반 메인기타라 할만큼 애용한 기타다.에릭 클랩튼은 야드버즈에서 활동하며 모은 돈으로 깁슨 ES-335TDC(64년)를 샀다. 그의 60년대 다수 공연을 보다보면 깁슨으로 연주하고 있는 걸 자주 볼 수 있는데, 이 335도 그 중 하나다. 에릭 클랩턴은 이 335TDC를 “진정한 록 기타이자 블루스 기타”라고 극찬한 바 있다.40여 년이 지난 후 에릭 클랩턴의 이 기타를 베이스로 한 리이슈 버전 ‘2005년 ES-335 에릭클랩튼 크로스로드’를 저 유명한 존 메이어(John Mayer)가 자신이 이끄는 트리오에서 첫 선을 보이기도 했다. 존 메이어는 2010년 에릭 클랩튼의 ‘크로스로드 기타 페스티벌’ 때도 이 기타로 무대에 섰다. 수많은 펜더 기타를 거쳐 이젠 PRS 기타를 대표하는 뮤지션이 된 존 메이어가 한때 ES-335를 얼마나 사랑했나 알 수 있게 하는 대목이다.리치 블랙모어도 딥퍼플(Deep Purple)이 본격 하드록 노선을 걷기 이전 ES-335를 사용했다. 딥퍼플의 초기 앨범과 69년 로열 필하모닉 오케스트라와의 협연 시 335로 명연을 펼쳤던 것.록시뮤직(Roxy Music)에서 스타일리쉬한 명연을 선보였던 필 만자네라(Phil Manzanera)도 335 추종자 중 하나다. 사실 이미 그는 1971년 록시뮤직에 가입할 당시 ES-335를 소유하고 있었다. 그러나 멤버들이 335가 록시뮤직 이미지와 맞지 않는 기타라며 펜더 스트라토캐스터가 어울린다고 해 결국 그는 무대에선 흰색 스트라토를 중심으로 연주했다. 하지만 스튜디오에선 335를 고집했다.폴리스(Police)의 앤디 서머즈는 펜더 텔레캐스터와 스트라토를 애용했지만 그와 더불어 ES-335(58년) 또한 적지 않은 비중으로 연주했다. 그의 기타 교습 비디오 및 폴리스 일부 앨범에서 ES-335를 만날 수 있다.다이어 스트레이츠(Dire Strairs)의 마크 노플러(Mark Knopfler)는 15살 때 비비킹의 [Live at the Regal] 앨범을 듣고 충격을 받았다. 그때부터 335는 그의 마음속에 깊숙이 각인됐다. 마크 노플러는 자신의 59년 335(블론드)를 58년 레스폴과 함께 “환상적인 꿈의 기타”라 표현할 정도로 극찬을 아끼지 않았다. 2000년 ‘Sailing to Philadelphia’와 2007년 ‘Kill to Get Crimson’ 등의 앨범에서 마크 노플러의 ES-335 연주를 접할 수 있다.흔히들, 에릭 존슨(Eric Johnson)은 펜더 스트라토캐스터만 연주하는 걸로 알고 있지만 초기부터 그를 지켜 본 사람이라면 그가 깁슨 기타도 연주하는 걸 봤을 것이다. 그중에서도 64년 ES-335는 에릭 존슨이 자신의 펜더 스트라토 다음으로 아끼는 기타다. 그가 96년 비비킹과의 투어 때 우연히 내쉬빌의 기타가게에 들렀다가 구입한 것이다.에어로스미스의 조 페리(Joe Perry), 이글스(Eagles)의 돈 펠더(Don Felder), 그리고 크리스 코넬(Chris Cornell) 등도 각종 무대에서 335를 메인으로 다양한 퍼포먼스를 연출했다. 명 블루스 연주자 조 보나마사(Joe Bonamassa)의 시그니처 ES-335도 유명하다.이외에도 전 블랙 크로우즈(Black Crowes) 기타리스트 루더 디킨슨(Luther Dickinson)은 깁슨 ES-335를 “일렉트릭 기타의 마지막 위대한 발명”이라고 말한 바 있다.