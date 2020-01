그룹 방탄소년단이 미국 타임스퀘어를 뜨겁게 달궜다.31일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어에서 열린 미국 ABC 방송국의 새해맞이 라이브쇼 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2020(Dick Clark's New Year's Rockin' Eve 2020, 이하 '뉴 이어스 로킹 이브')' 무대에서는 방탄소년단이 올랐다.이날 방탄소년단은 "전 지구를 홀린 그룹"이라는 소개로 등장해 'Make it right' '작은 것들을 위한 시' 등의 무대를 꾸미며 현장의 환호를 일으켰다.무대 뒤 멤버들은 "해피뉴이어"를 외쳤고 현장에 있던 팬들은 BTS를 연호하며 화답하는 모습으로 훈훈함을 안겼다.