가요계 공식 커플 현아, 던이 합동무대를 펼친다.31일 MBC 관계자에 따르면 현아, 던 커플은 오늘(31일) 열리는 '2019 MBC 가요대제전'에 나란히 올라 합동무대를 선보일 예정이다.공개 열애 중인 현아와 던은 소속사 '피네이션' 이적 후 디지털 싱글 '플라워 샤워(FLOWER SHOWER)'와 '머니(MONEY)'를 같은 날, 같은 장소에서 발표했다.뛰어난 춤실력과 독보적인 음색을 지닌 현아, 던이 어떠한 무대 구성으로 시너지 효과를 끌어낼지 주목된다.한편 ‘2019 MBC 가요대제전 : The The Chemistry’에는 AOA, DAWN(던), GOT7, ITZY, MONSTA X, NCT DREAM, NCT 127, Stray Kids, TWICE, 국카스텐, 규현, 김재환, 노라조, 뉴이스트, 러블리즈, 레드벨벳, 마마무, 성시경, 세븐틴, 셀럽파이브, 송가인, 아스트로, (여자)아이들, 오마이걸, 우주소녀, 이석훈, 장우혁, 청하, 태민, 현아, 홍진영이 출연한다.