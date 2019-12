그룹 방탄소년단이 톱 소셜 아티스트 오브 더 디케이드'(TOP SOCIAL ARTISTS OF THE DACADE) 4위의 여예를 안았다.빌보드는 지난 30일 공식 인스타그램을 통해 톱 소셜 아티스트 오브 더 디케이드 순위를 발표했다.방탄소년단은 해당 순위에서 저스틴 비버, 리한나, 아리아나 그란데의 뒤를 이어 4위에 이름을 올렸다. 뒤를 이어 테일러 스위프트, 케이티 페리, 셀레나 고메즈, 마일리 사일러스, 니키 미나즈, 데미 로바토가 10위에 포함됐다.한편, 방탄소년단은 오는 31일(현지시각) 미국 뉴욕에서 열리는 최대 새해 라이브인 ABC 방송 '딕 클락스 뉴 이어스 로킹 이브('Dick Clark's New year's Rockin' Eve)' 생방송 무대에 출연하기 위해 지난 30일 출국했다.