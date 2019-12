가수 아이유의 '블루밍'(Blueming) 가사가 눈길을 끈다.28일 방송된 tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일 - 도레미 마켓'(이하 '놀토')에서는 블랙핑크 로제와 방송인 홍석천이 게스트로 출연했다.이날 꽃게탕이 걸린 문제로는 아이유의 '블루밍'이 나왔다. 문제 구간으로 등장한 가사는 '우리의 네모 칸은 bloom 엄지손가락으로 장미꽃을 피워'이다.'뭐해?'라는 두 글자에'네가 보고 싶어' 나의 속마음을 담아 우이모티콘 하나하나 속에달라지는 내 미묘한 심리를 알까 우아니 바쁘지 않아 nothing no no잠들어 있지 않아 insomnia nia nia지금 다른 사람과 함께이지 않아응, 나도 너를 생각 중우리의 네모 칸은 bloom엄지손가락으로 장미꽃을 피워향기에 취할 것 같아 우오직 둘만의 비밀의 정원I feel bloom I feel bloom I feel bloom너에게 한 송이를 더 보내밤샘 작업으로 업데이트흥미로운 이 작품의 지은이 that’s me 우어쩜 이 관계의 클라이맥스2막으로 넘어가기엔 지금이 good timing 우같은 맘인 걸 알아 realize la lize말을 고르지 말아 just reply la la ly조금 장난스러운 나의 은유에네 해석이 궁금해우리의 색은 gray and blue엄지손가락으로 말풍선을 띄워금세 터질 것 같아 우호흡이 가빠져 어지러워I feel blue. I feel blue. I feel blue.너에게 가득히 채워띄어쓰기없이보낼게사랑인것같애백만송이장미꽃을, 나랑피워볼래?꽃잎의 색은 우리 마음 가는 대로 칠해시들 때도 예쁘게우리의 네모 칸은 bloom엄지손가락으로 장미꽃을 피워향기에 취할 것 같아 우오직 둘만의 비밀의 정원I feel bloom I feel bloom I feel bloom너에게 한 송이를 더 보내