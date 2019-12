그룹 방탄소년단이 '2019 SBS 가요대전'의 오프닝과 피날레를 장식했다.5일 서울 구로구 고척스카이돔에서 '2019 SBS 가요대전'이 열렸다. 진행은 방송인 전현무와 AOA 설현이 맡았다.이날 방탄소년단은 크리스마스 캐럴로 화려한 오프닝 무대를 꾸몄다. 정국은 'Oh Holy Night', 뷔와 슈가는 'Jingle Bell Rock', RM과 지민은 'Santa Claus Is Coming To Town', 진과 제이홉은 'Feliz Navidad'로 크리스마스 분위기를 자아냈다. 마지막으로는 멤버 모두가 무대에 올라 '고요한 밤 거룩한 밤'을 불렀다.방탄소년단은 오프닝에 이어 마지막 3부에서 모습을 드러냈다. 이들은 '작은 것들을 위한 시', 'Dionysus', '소우주' 무대로 '2019 SBS 가요대전'의 엔딩을 다채롭게 물들였다.한편, '2019 SBS 가요대전'에는 방탄소년단, 트와이스, 레드벨벳, GOT7, 마마무, 세븐틴, 뉴이스트, AOA, 몬스타엑스, 에이핑크, 여자친구, 아스트로, 스트레이키즈, 청하, 오마이걸, NCT DREAM, NCT127, ITZY, 엔플라잉, 투모로우바이투게더 등이 출연했다.