22일 '열린음악회' 출연진이 공개됐다.이날 방송된 KBS1 '열린음악회' 제 1269회에는 메리 다가올 크리스마스를 주제로 헤리티지, 캔, 반가희, 바버렛츠, 해나, 보이스퍼, 바비킴 등이 출연한다.출연진은 아래와 같다.01. The First Noel / 헤리티지02. 하얀 겨울 / 캔03. 쾌남 / 캔04. 그 겨울의 찻집 / 반가희05. White Christmas+Rudolph The Red-Nosed Reindeer+Jingle Bells / 바버렛츠06. Be My Baby / 바버렛츠07. I Will Always Love You / 해나08. All I Want For Christmas Is You / 해나09. 크리스마스 선물+Must Have Love / 보이스퍼10. 사랑..그 놈 / 바비킴11. 왜 난 / 바비킴12. Last Christmas+Feliz Navidad / 바비킴+헤리티지한편, KBS1 ‘열린음악회’는 매주 일요일 저녁 6시에 방송된다.