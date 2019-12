[스포츠한국 조은애 기자] 영화 '겨울왕국2'가 1136만 명의 관객을 동원하며 개봉 4주차에도 뜨거운 흥행을 이어가고 있다.14일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '겨울왕국2'는 지난 13일 하루 동안 17만9079명의 관객을 동원하며 박스오피스 1위를 차지했다. 누적 관객 수는 1136만1849명이다.이로써 '겨울왕국2'는 '어벤져스: 인피니티 워'(2018년, 1121만2710명)를 뛰어넘고 역대 외화 흥행 4위로 올라섰다. 개봉 3주 만에 천만 관객을 돌파하고 국내 개봉 애니메이션 최고 흥행작에 등극하는 등 연일 새로운 흥행 역사를 써내려왔던 '겨울왕국2'는 전편 '겨울왕국'(8위)과 함께 역대 국내 개봉 외화 흥행 10위권에 두 작품 모두가 오른 유일한 애니메이션 시리즈로 등극했다. 또 '극한직업', '어벤져스: 엔드게임', '알라딘'에 이은 2019년 개봉작 흥행 4위이기도 하다.14일부터는 '겨울왕국2' 싱어롱 상영으로 또 한 번 관객몰이에 나선다. ‘엘사’의 주제곡 ‘Into the Unknown’을 비롯해 ‘Show Yourself’, ‘Lost in the Woods’ 등 관객들의 열렬한 반응이 쏟아지고 있는 이번 작품의 황홀한 OST를 더욱 생생하게 즐길 수 있는 싱어롱 상영은 CGV, 메가박스, 롯데시네마의 주요 극장에서 2D 자막 버전을 통해 만나볼 수 있다.한편 박스오피스 2위는 '쥬만지: 넥스트 레벨'이 차지했다. '쥬만지: 넥스트 레벨'은 같은 날 11만6667명, 누적 관객 수 31만8321명을 기록했다. 이어 '포드 V 페라리'가 5만194명, 누적 관객 수 68만5005명으로 3위에 랭크됐다.