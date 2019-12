[스포츠한국 조은애 기자] 영화 ‘겨울왕국2’가 개봉 4주차에도 굳건한 흥행 파워를 과시하고 있다.13일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘겨울왕국2’는 지난 12일 하루 동안 11만7728명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 1118만2798명으로 22일째 박스오피스 1위다.앞서 지난 주말 천만 관객을 돌파한 '겨울왕국2'는 오는 14일부터 OST를 함께 따라 부를 수 있는 '싱어롱' 상영회로 또 한 번 관객몰이에 나선다. '인투 디 언노운'(Into The Unknown), '쇼 유어셀프'(Show Yourself), '로스트 인 더 우즈'(Lost in the Woods), '웬 아이 앰 올더'(When I Am Older), '썸띵스 네버 체인지'(Some Things Never Change) 등 OST까지 큰 사랑을 받고 있는 '겨울왕국2'의 흥행이 어디까지 이어질지 관심이 쏠린다.한편 11일 개봉한 ‘쥬만지: 넥스트 레벨’이 같은 날 9만1525명, 누적 관객 수 20만1653명으로 2위를 차지했다. 이어 ‘포드 V 페라리’가 일일 관객 수 3만7546명, 누적 관객 수 63만4810명으로 3위에 랭크됐다.