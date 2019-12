[스포츠한국 최재욱 기자] 싱어송라이터 정진우가 JTBC 금토 드라마 ‘초콜릿’ OST Part.3의 가창자로 참여한다.정진우가 참여한 JTBC 새 금토드라마 ‘초콜릿’ OST Part.3 ‘Always be here’(올웨이즈 비 히어)가 오늘(8일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.‘초콜릿’ OST Part.3 ‘Always be here’는 극 중 주인공 문차영(하지원)과 이강(윤계상)의 메인 테마 곡으로 1회차부터 시청자들의 궁금증을 자아낸 곡이다.오늘(8일) 발매되는 남자 버전의 ‘Always be here’는 정진우가 가창을 맡아 부드러운 중저음의 목소리로 듣는 이로 하여금 잔잔한 감동과 위로를 전할 예정이다.플라네타리움 레코드의 R&B 싱어송라이터 정진우는 SBS 경연 프로그램 ‘K-POP 스타’ 시즌5에서 자작곡 ‘위성’으로 두각을 드러내며 시청자들에 눈도장을 찍었다. 정진우는 그동안 다채로운 음악적 색깔을 선보여온 만큼 이번 OST 가창 참여에도 기대를 높이고 있다.지난 4일에는 사람과의 관계 속에서 느꼈던 혼란스러운 감정을 담아낸 더블 싱글 ‘Ignorance(이그노런스)’를 발표했다. 더블 싱글에는 컨템퍼러리 R&B 장르의 ‘Nowhere(노웨어)’와 얼터너티브 R&B ‘Drowning(드라우닝)’이 수록 됐으며, 정진우만의 허스키하고 호소력 짙은 음색과 독특한 화법으로 풀어낸 가사로 호평을 받았다.한편, 신곡 발매와 OST 참여로 활발한 음악 활동을 보여주고 있는 정진우는 플라네타리움 레코드(PLT) 레이블 소속 뮤지션 준, 가호, 모티, 린지와 함께 오는 12월 24일 오후 7시 30분 서강대학교 메리홀 대극장에서 레이블 단독 콘서트 ‘Christmas Party’에 참여한다.