[스포츠한국 최재욱 기자] 보아(BoA)의 두 번째 미니앨범 ‘Starry Night’(스타리 나이트)를 미리 만날 수 있는 하이라이트 클립이 공개되어 화제다.지난 6일부터 보아 공식 페이스북 및 각종 SNS의 SMTOWN 계정 등에는 새 앨범 수록곡 하이라이트 클립이 순차적으로 오픈, 첫 번째 곡 ‘보여 (Think About You)’와 두 번째 곡 ‘Black’(블랙)의 미리듣기가 공개되어 기대감을 높였다.이번 앨범에 수록된 신곡 ‘보여 (Think About You)’는 강렬한 퓨처하우스 풍의 신스사운드와 통통 튀는 멜로디의 일렉트로 팝 R&B 장르의 곡이다. 히트메이커 켄지(Kenzie)가 작업했으며, 평소 편하게 지내던 친구가 어느 순간 특별하게 보이기 시작하는 마음의 변화를 가사로 재미있게 풀어냈다.더불어 보아의 자작곡 ‘Black’은 무거우면서도 리드미컬한 비트가 ‘Black’의 색감을 잘 표현한 컨템퍼러리 R&B 장르의 곡이다. 가사에는 모든 추억이 검게 타버려 재가 되어버린 과거를 그리워하지만 결국 돌아서는 여자의 마음을 드라마틱하게 그렸다.한편, 보아의 두 번째 미니앨범 ‘Starry Night’는 12월 11일 오후 6시 음원 공개되며, 이날 음반으로도 발매된다.