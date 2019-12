미국 싱어송라이터 할시가 새 앨범서 그룹 방탄소년단 슈가와 컬래버레이션을 예고했다.할시는 3일 자신의 트위터를 통해 "January 17, 2020. Mnaic"라는 글과 함께 곧 공개될 새 앨범 '매닉'(Manic)의 트랙리스트를 공개했다.이날 공개된 해당 영상에는 총 16개의 트랙이 담겨있으며, 13번 트랙에는 '슈가의 인터루드(SUGA's interlude)'라고 적혀있다.앞서 할시는 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(MAP OF THE SOUL: PERSONA) 앨범 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy with Luv) 피처링에 참여하며 방탄소년단과 인연을 맺었다.할시는 인스타그램 라이브를 통해서도 "슈가는 굉장히 멋진 뮤지션이고, 그가 이번 앨범이 다루는 내용과 감성, 바이브에 정말 잘 맞는다고 생각했다"며 "그가 앨범에 꼭 참여했으면 좋겠다고 생각했다"라며 협업 소식을 알렸다.한편 할시의 새 앨범은 내년 1월 17일에 발매된다.