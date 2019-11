▶ 21660vph는 음악 비트의 6연음, 또는 bpm120에서 3연음

▶ 28800vph는 템포 120에서의 4연음, 마이클 잭슨-마돈나-퀸

▶ 하이비트 엘프리메로는 EDM에서 가장 빠른 템포 느낌



[스포츠한국 조성진 기자] 이승철황제밴드 드러머 이상훈(45)은 명 드러머로도 유명하지만 각종 기계에 대한 해박한 지식도 수준급이다. 메카니즘(기계) 전반에 대한 이해는 타고났다고 해도 과언이 아니다보니 처음 접하는 제품도 구성 전반에 대해 빠르게 습득하는 편이다. 관련 내용은 2018년 9월 7일자 스포츠한국 이상훈 인터뷰를 참조하면 된다.이상훈은 요 근래 손목시계에 심취하고 있는데, 이승철황제밴드와 함께 각종 공연으로 바쁜 나날을 보내고 있는 와중에도 각종 시계 관련 자료를 접하며 연구/학습을 더하고 있다.그는 기계식(오토매틱) 시계의 무브먼트 진동수를 음미하며 그것을 음악의 비트와 비교해 흥미를 끌게 한다.입문용 오토매틱 시계의 경우 진동수가 21600vph가 일반적이다. 이에 대해 이상훈은 “이 진동수는 1초에 6번 움직이는 것으로, 음악 비트로 말한다면 템포 60에서의 6연음 또는 bpm120에서 3연음과 같다”며 “마이클 잭슨의 ‘The Way You Make Me Feel’(정확하겐 115bpm이지만 느낌이 좋아 먼저 떠오른 곡)이 대표적”이라고 말했다.“판테라의 ‘Walk’도 120bpm 셔플 메틀로, 인트로에 초당 6번 연주하는 드럼 필인이 있어요.”이보다 상위의 고급 모델에 탑재된 28800vph 무브먼트에 대해서도 이상훈은 음악 비트 관련 이렇게 설명하고 있다.“진동수 28800vph는 템포 120에서의 4연음과 같은 것으로, 마이클 잭슨의 ‘Smooth Criminal’-정확히는 115bpm-의 테마가 16비트로 연주되는 느낌이 좋아요. 또한 퀸의 ‘I Want break free’도 정확히는 118bpm이지만 기타 배킹의 16비트 연주가 생각나서 언급하고 싶어요.”“마돈나의 ‘Music’은 정확하게 120bpm인데, 2:40부터 나오는 하이해트의 16비트 소리가 시계 무브먼트의 진동과 정학하게 일치하는 느낌이 정말 예술입니다”라고 말했다.하이비트로 잘 알려진 엘프리메로 무브먼트에 대해서 이상훈은 “EDM 음악을 들을 때 곡의 하이라이트로 진입하기 전의 엄청난 템포로 몰아대는 비트가 바로 엘프리메로 무브먼트와 같은 느낌이랄 수 있다”고 설명했다.이상훈은 또한 카시오 등의 전자시계에선 롤랜드(Roland) 전자드럼을 연상케 한다고 언급했다.“카시오 AE-1200의 경우 롤랜드 초기 엔트리 레벨을 떠올리게 합니다. 드럼이라기 보다 패드에 가까운 느낌이랄까요.”