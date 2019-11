[스포츠한국 최재욱 기자] 보이그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)과 미국 인기 보이 그룹 프리티머치(PRETTYMUCH)가 특급 콜라보를 선보인다.NCT DREAM은 프리티머치가 22일 전 세계에 발표하는 새 앨범 ‘INTL:EP’(인터내셔널:이피)의 수록곡 ‘Up to You’(업 투 유)에 피처링으로 참여했다. 두 그룹의 색다른 컬래버레이션에 글로벌 음악 팬들의 이목이 집중될 전망이다.신곡 ‘Up to You’는 싱그러운 피아노 멜로디와 경쾌한 비트가 돋보이는 곡으로, 프리티머치의 개성 있는 보컬과 NCT DREAM의 청량한 음색이 어우러져 곡의 매력을 배가시키며, 22일 낮 12시 멜론, 플로, 지니 등 국내 각종 음악 사이트에서 만날 수 있다.또한 프리티머치는 원 디렉션(One Direction) 제작자로 유명한 사이먼 코웰(Simon Cowell)이 프로듀싱한 5인조 보이 그룹이다. 이번 앨범에는 NCT DREAM을 비롯해 라틴계 보이 그룹 CNCO, 브라질의 싱어송라이터 루이사 손자(Luisa Sonza), 필리핀 인기 아티스트 이니고 파스쿠알(Inigo Pascual) 등 글로벌 아티스트들이 대거 참여해 눈길을 끈다.NCT DREAM은 “평소 프리티머치 노래를 즐겨 듣는데 앨범에 참여하게 되어 정말 즐거웠다”고 소감을 전했으며, 프리티머치는 “훌륭한 K-POP 아티스트 NCT DREAM과 컬래버레이션 하게 되어 매우 기쁘다. 신곡 ‘Up to You’와 잘 어울리는 아티스트인 만큼, 많은 분들이 좋아해주실 것 같다”고 컬래버레이션 소감을 밝혔다.한편, NCT DREAM은 12월 1~2일 태국 방콕 썬더돔(Thunder Dome)에서 단독 콘서트 ‘NCT DREAM TOUR “THE DREAM SHOW” - in BANGKOK’(엔시티 드림 투어 “더 드림 쇼” - 인 방콕)을 개최한다.