[스포츠한국 최재욱 기자] 컴백 초읽기에 들어간 걸그룹 AOA가 멤버별 유닛 포스터로 기대감을 고조시켰다.소속사 FNC엔터테인먼트는 15일 AOA 공식 SNS 채널을 통해 미니 6집 ‘뉴 문(NEW MOON)’의 재킷 포스터 유닛 버전을 공개했다.공개된 이미지에서는 지민·유나, 혜정·찬미·설현이 나뉘어 등장했다. 멤버들은 가죽, 벨벳, 데님 등의 올 블랙 착장으로 다채로우면서도 강인함이 느껴지는 무드를 연출하며 컴백에 대한 기대감을 한껏 높였다.AOA의 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’는 AOA의 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡이다. 이번 앨범에서 AOA는 달을 사냥하는 문 헌터(MOON HUNTER)로 변신해 우아하면서도 힘있는 퍼포먼스를 보여줄 예정이다.한편 AOA의 미니 6집 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’는 오는 26일 공개된다.