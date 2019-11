걸그룹 레드벨벳 예리가 치명적인 섹시미를 자랑했다.지난 14일 예리는 자신의 인스타그램에 "Have you ever seen La Rouge?", "La Rouge" 등의 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.공개된 사진 속 예리는 레드 드레스를 입고 매혹적인 포즈를 취하고 있다. 특히 훅 파인 드레스로 드러난 예리의 반전 볼륨 몸매가 시선을 강탈한다.한편, 예리가 속한 레드벨벳은 오는 23일, 24일 양일간 단독 콘서트 'Red Velvet 3rd Concert - La Rouge'를 개최한다.