[스포츠한국 이혜영 기자] 마마무가 14일 오후 서울 동대문구 경희대 평화의 전당에서 열린 마마무 정규 2집 '리얼리티 인 블랙(reality in BLACK)' 쇼케이스에 참석하고 있다.마마무의 새 앨범명 'reality in BLACK'은 'Bless Life And Carry Knowledge' 약자로, '삶을 축복하고 지식은 전한다'는 뜻처럼 어떤 직업, 어떤 모습의 삶일지라도 모두 축복한다는 메시지를 담았다.마마무는 오늘 오후 6시, 각종 음원사이트를 통해 타이틀곡 'HIP'을 포함한 두 번째 정규앨범 'reality in BLACK'을 발표한다.