가수 제시가 터질듯한 볼륨 몸매를 자랑했다.지난 7일 제시는 자신의 인스타그램에 "All you little kiddies run along~"이라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.공개된 사진 속 제시는 치명적인 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 특히 제시는 몸매가 고스란히 드러나는 밀착 의상으로 남다른 볼륨감을 자랑해 눈길을 끈다.한편, 제시는 지난 1일 가수 박재범이 피처링한 신곡 'Drip'을 발표했다.