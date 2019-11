제1회 강릉국제영화제(Gangneung International Film Festival 2019, GIFF/조직위원장 김동호, 예술감독 김홍준)의 대미는 2016 노벨문학상 수상자 밥 딜런이 장식한다.폐막작으로 밥 딜런의 콘서트 투어 다큐멘터리 '돌아보지 마라'를 상영하는 것에 이어, 강릉의 인디밴드들이 모여 밥 딜런 트리뷰트 공연을 펼치는 것이다.오는 14일 오후 7시부터 강릉아트센터 사임당홀에서는 간단한 폐막식 이후 폐막작 '돌아보지 마라'가 상영된다. 1965년 봄, 영국에서 3주 동안 펼쳐진 밥 딜런의 콘서트를 기록한 이 영화는 우리 시대의 가장 위대한 음악가 밥 딜런을 가까이에서 담아낸 작품이다.훌륭한 콘서트 투어의 기록이면서, 현 시대의 가장 영향력 있는 싱어송라이터인 밥 딜런의 내밀한 초상을 담고 있기도 하다. 또한 2016년 노벨문학상을 수상할 만큼 문학적으로도 뛰어난 그의 시적인 가사를 귀로 듣고, 스크린으로 보는 새로운 체험을 선사하기도 한다.95분간 영화 상영 후에는 강릉 인디밴드들이 영화제의 폐막식을 위해 결성한 ‘강릉 프로젝트 밴드’가 무대에 올라 밥 딜런 트리뷰트 공연을 펼친다. 강릉의 인디밴드 퐁키몽키, 최용철, 정승일, 윤승태, 황정일 등의 뮤지션들이 밥 딜런의 명곡인 'Like a rolling stone', 'Blowing in the wind'등을 들려준다.강릉 프로젝트 밴드의 공연이 끝나면 가수 양병집이 무대에 오른다. 포크 음악 1세대 가수이자 70년대의 저항가수로 알려진 그는 '잃어버린 전설', '타복네', '너와 나의 땅'을 통해 세상을 풍자해왔다.밥 딜런의 노래를 너무 좋아해 ‘밥 딜런 전도사’로도 알려진 그는 밥 딜런의 명곡인 'A Hard Rain's A-Gonna Fall'을 번안한 '소낙비'와 'Don't Think Twice It's All Right'를 개사해 만든 '역’(逆) 등으로 밥 딜런을 국내에 알렸다. 이번 공연에서도 'Don't Think Twice It's All Right'과 'Just like a Woman'과 같은 밥 딜런의 명곡을 선보인다.국내 유명 포크 록 가수로 '라구요'와 '거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼'의 히트곡을 지닌 강산에도 공연에 참석한다. 그는 밥 딜런의 명곡 외에도 자신의 히트곡을 부르며 관객들과 어우러지는 자리를 마련한다.공연의 피날레는 밥 딜런의 'Knocking on Heaven’s Door'다. 샘 페킨파의 1973년작 '관계의 종말'에 삽입되어 크게 히트한 이 곡을 다같이 부르며 화려했던 영화제의 막을 닫는다.이번 제1회 강릉 국제영화제는 영화와 문학을 첫번째 키워드를 삼고 ‘익스팬디드: 딜러니스크’ 섹션으로 폐막작 '돌아보지 마라' 외에 '가장과 익명', '아임 낫 데어' 등을 상영한다.먼저 밥 딜런이 각색에 참여하고, 직접 주연한 영화 '가장과 익명'은 CGV강릉 5관에서 10일 저녁 8시와 12일 오후 1시 등 두 번에 걸쳐 상영한다. 또한 케이트 블란쳇, 히스 레저, 리차드 기어 등이 각각 밥 딜런을 연기하여 화제가 된 토드 헤인즈 감독의 '아임 낫 데어'는 강릉독립예술극장 신영에서 9일 저녁 9시와 13일 오후 1시30분 2회 상영하며, 이 중 13일 상영 이후에는 강릉국제영화제 감홍준 예술감독이 참여하는 ‘영화 해설’도 마련된다.한 해를 마무리하는 마지막 영화축제가 될 제1회 강릉국제영화제는 주최처인 강릉시(시장 김한근)와 주관기관인 강릉문화재단(상임이사 이홍섭)이 개최하며 오는 8~14일까지 강릉아트센터, CGV 강릉, 강릉독립예술극장 신영, 고래책방, 경포해변 및 강릉시 일원에서 펼쳐진다.