▶ 2011년 LA 공연 이후 9년 만의 공식 무대

▶ 3월부터 텍사스, 뉴멕시코, 캘리포니아에서 공연



[스포츠한국 조성진 기자] 미국의 록그룹 레이지 어게인스트더 머신(Rage Against the Machine, RATM)이 2020년 공식 재결합 공연을 펼친다고 공식 웹사이트 및 멤버들 SNS를 통해 밝혔다.레이지 어게인스트 더 머신은 지난 2011년 7월 LA 라이징 뮤직 페스티벌 무대를 끝으로 공식 공연을 하지 않았다. 따라서 밴드로선 9년 만의 재결합 무대다.밴드명은 그대로 유지한 채 멤버들은 각자 활동에 전념하고 있었다. 톰 모렐로(기타)와 브래드 윌크(드럼), 팀 커머퍼드(베이스) 등은 척 디(퍼블릭 에너미)와 B-리얼(사이프러스 힐)의 프로펫츠 오브 레이지(Prophets of Rage)에 합류했다. 반면 리드보컬 드 라로차는 솔로 앨범을 녹음하며 다른 길을 걷던 중이었다.이에 따라 팬들은 이제 더 이상 RATM의 무대를 보기 힘들 거라고 여기고 있었다.레이지 어게인스트 더 머신의 재결합 공연은 2020년 3월 26일 텍사스 엘파소를 시작으로 28일 뉴멕시코 라스크루스, 30일 피닉스, 4월 10일과 17일 캘리포니아 인디오 공연으로 이어진다.한편, 톰 모렐로는 RATM과는 별개로 내년 1월 ‘기타 레볼루션 캠프’를 개최하는 등 기타리스트로서 변치않는 존재감을 보여주고 있다. 이 캠프엔 누노 베텐커트, 존5 등등 여러 기타리스트들이 참여할 예정이다.