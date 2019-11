[스포츠한국 조은애 기자] 가수 아이유의 신곡 '러브 포엠(Love poem)'이 발표와 동시에 음원 차트 1위를 휩쓸었다.1일 오후 6시 공개된 아이유의 새 디지털 싱글 'Love poem'은 공개 1시간 만인 이날 오후 7시 기준 국내 최대 음원 사이트 멜론과 지니, 벅스, 소리바다 등 실시간 차트 1위에 올랐다.'Love poem'은 지난해 10월 10일 데뷔 10주년을 기념해 발표한 디지털 싱글 '삐삐' 이후 1년 1개월 만에 발매한 신곡이다. 아이유가 작사를 맡았으며 가수 하동균이 합세해 깊이감을 더했다. 당초 아이유는 지난달 29일 발매할 예정이었으나 지난달 14일 절친 고 설리의 갑작스러운 비보에 발매일을 연기했다.특히 가사가 눈길을 끈다. '숨죽여 삼킨 눈물이/ 여기 흐르는 듯해/ 할 말을 잃어 고요한 마음에/ 기억처럼 들려오는 목소리/ I’ll be there 홀로 걷는 너의 뒤에/ Singing till the end 그치지 않을 이 노래/ 아주 커다란 숨을 쉬어 봐/ 소리 내 우는 법을 잊은 널 위해 부를게/ (다시 걸어갈 수 있도록)/ 부를게 / (다시 사랑할 수 있도록)' 등의 진심을 담은 가사가 마음을 울린다.한편 아이유는 다음 달 11월부터 광주를 시작으로 인천, 부산, 서울 등에서 투어 콘서트 'Love, poem(러브, 포엠)'으로 팬들을 찾아간다. 12월부터는 아시아로 영역을 확대하여 대만, 싱가포르, 마닐라, 쿠알라룸푸르, 방콕, 자카르타 등 해외 투어를 펼친다.