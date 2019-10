브라이언이 과거 인순이와의 특별한 인연을 고백했다.30일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 '말해! YES or NO?' 특집으로 꾸며져 가수 노사연, 인순이, 방송인 붐, (여자)아이들 소연이 게스트로 출연했다.이날 브라이언은 인순이의 곡 '또'를 언급하며 "고마운 노래다"라고 말했다.브라리언은 "데뷔 전 미국에서 살 때 게리 분이 저를 가수로 스카우트 했다. 그 분이 교포 출신 H.O.T 토니, 신화 에릭과 앤디, 원타임의 테디와 대니 등을 스카우트 한 분이다"라고 말했다.이어 "여권 문제로 불가피하게 백댄서가 필요했던 상황에서 개리 분이 인순이 '또' 백댄서를 할 수 있겠냐고 물었다. 다른 친구와 맹연습 후 공연에서 인순이와 만났다"고 당시를 회상했다.공연 후 인순이와 만났다는 브라이언은 "밥을 사주시고 용돈까지 주셨다. 그때가 고등학교 때였다"고 밝혔다. 이어 "오늘 처음 하는 이야기이다"라고 말했고, 인순이는 "전혀 몰랐다"라며 놀라움을 감추지 못했다.