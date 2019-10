[데일리한국 이솔 기자] 걸그룹 소녀시대 티파니 영이 쭉 뻗은 각선미를 자랑했다.30일 티파니 영은 자신의 인스타그램에 "to be alive"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 티파니 영은 초미니 드레스를 입고 캐리어 위에 올라가 포즈를 취하고 있다. 특히 티파니 영의 러블리한 미모와 매끈한 각선미가 시선을 사로잡는다.한편 티파니는 지난 11일 싱글 앨범 'Run For Your Life'를 발매했다.