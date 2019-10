그룹 방탄소년단이 서울 파이널 콘서트를 마지막으로 1년 2개월에 걸친 월드 투어의 대미를 장식했다.방탄소년단은 지난 26, 27일과 29일 3일간 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 'LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF(THE FINAL)'을 개최해 약 13만 명에 이르는 팬들과 함께 월드 투어의 대장정을 마무리했다.특히 서울 콘서트의 마지막날인 29일 오후 6시 30분에 시작해 팬들의 뜨거운 응원 열기속에서 3시간여의 공연을 성황리에 마무리 지은후 리더인 RM이 팬들에게 전한 엔딩 멘트가 멤버들은 물론 현장의 팬들을 눈물 바다로 만들어 눈길을 끈다.RM은 앙코르 곡인 '앙팡맨'과 '쏘왓', '메이크 잇 라잇'을 부르고 공연이 거의 마무리 되어갈 무렵 뷔, 진, 지민, 정국, 제이홉, 슈가의 마무리 멘트를 들은 후 리더로서 콘서트를 마무리 짓는 멘트를 시작했다.그는 "우리, 2년 반 동안 스스로를 사랑하기 위해 견뎌온 방탄소년단과 아미를 위해서 박수 한 번 쳐보자. 고생 많으셨다"라며 말문을 열었다.이어 "생각해보면 16년도 냈던 'reflection'의 마지막 구절이다. I wish I could love myself의 구절부터 계속 생각을 했다. 'love myself' 나를 사랑하는게 도대체 뭔가. 그래서 나도 모르겠으니 '우리 같이 찾아보지 않을래'라며 시작된 여정이었다"고 말했다.이어 "'화양연화'라는 굉장히 좋은 피드백들을 었던 좋은 기획 뒤에 온 기획이기에 많은 분들이 함께 해주실수 있을까 고민했는데 '너는 너를 사랑하냐'고 나에게 물으면 아직 잘 모르겠다. 그렇지만 왠지 그럴 수 있을 것 같은 기분은 든다"고 말했다.RM은 이어 "'love yourself speak yourself는 컨셉은 여기서 한 번 끝나지만 우리가 우리를 사랑하는 방법을 그 길을 찾아가는 그 여정은 앞으로 끝나지 않으니까 우리 앞으로도 이렇게 손 잡고 같이 우리 스스로를 더 사랑할 수 있게 앞으로도 함께 했으면 좋겠다. 알았죠"라고 말했다.이어 RM은 ""이 많은 시간 이 많은 일들 뒤에 'love yourself가 끝나고 저는 김남준이 김남준일 수 있었으면 좋겠고 방탄이 방탄일 수 있었으면 좋겠고 또 여러분 한 분 한분의 이름 김 모모, 이 모모, 박 모모가 아미의 이름 아래 여러분이 여러분일 수 있었으면 좋겠다"라고 말하며 갑자기 눈물을 흘리기 시작했다. 해당 멘트에서 다음 말을 이어가기 어려울 정도로 그동안의 만감이 교차해 눈물을 짓는 모습을 보였다.RM은 이어 "여러분 덕분에 저는 여기까지 살아올 수 있었다. 앞으로도 저희의 단 한마디, 단 가사 한줄이라도 여러분이 여러분을 사랑하는데 도움이 (되었으면 한다). 앞으로 저희가 어떤 모습으로 돌아오더라도 앞으로 2018 'loveyourself speakyourself' 투어를 못해 서운할 것 같다. 사랑이라는 말보다 더 좋은 말이 있었으면 좋겠는데 진짜 정말 사랑한다"며 눈물 지었다. 전세게에서 가장 뜨거운 사랑을 받고 있는 방탄소년단인 만큼 리더인 RM의 어ㄲㅒ 위 짐도 무게가 제법 되는 듯 느껴졌다.RM의 멘트가 마무리되자 이번에는 옆에 있던 정국을 비롯한 멤버들의 눈가에 촉촉히 눈물이 맺혔다. 특히 정국은 리더인 RM의 멘트 이후 격한 감정을 주체하지 못하고 엔딩송 '소우주'를 부르며 폭풍 오열하는 모습을 공개해 팬들을 안타깝게 했다.이날 현장에 운집한 4만 3천여 아미들도 아미밤을 흔들며 열심히 응원하던 와중에도 '스스로를 사랑하고 나 자신에 대해 말을 하자'는 메시지를 남긴 RM의 호소와 뜨거운 눈물에 공감의 눈물을 보탰다.