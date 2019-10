[스포츠한국 이혜영 기자] 밴드 데이식스(DAY6) 성진이 22일 오후 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 '더 북 오브 어스 : 엔트로피(The Book Of Us: Entropy') 발매 기념 프레스 쇼케이스에 참석하고 있다.데이식스의 정규 3집 ‘더 북 오브 어스 : 엔트로피 (The Book of Us : Entropy)’는 데이식스의 색을 입힌 80년대 LA 메탈, 디스코, 라틴 팝, 보사노바, 레게 등 다양한 장르로 가득 채워 다채로움을 선사한다.