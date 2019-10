걸그룹 에프엑스(f(x)) 엠버가 전 멤버인 가수 겸 배우 설리의 사망 소식에 활동을 보류한다고 알렸다.14일 엠버는 설리의 사망 소식이 전해진 직후 자신의 인스타그램 스토리에 "최근 일 때문에 향후 활동을 중단합니다. 죄송합니다. 생각해주셔서 감사합니다.(Due to recent events i'll be putting on hold my upcoming activities. sorry everyone. Thank you for your thoughts)"라는 글을 올렸다.앞서 설리는 이날 오후 3시 20분께 경기도 성남시 수정구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 별다른 범죄 혐의점 등이 없는 점을 토대로 설리가 극단적 선택을 했을 가능성이 크다고 보고 수사를 이어가고 있다.한편, 설리는 2009년 SM엔터테인먼트 소속 에프엑스(f(x)) 멤버로 활동하다 2015년 탈퇴했다.