[스포츠한국 조성진 기자] 헤비니스를 기반으로 아름다운 멜로디와 그 외 다채로운 형태를 접목한 사운드를 추구하는 5인조 록그룹 메스그램(Messgram)이 12일(토) 서울 어린이대공원 숲속의무대에서 열린 제3회 ‘All Star 아티스트 페스티벌’ 본선 경연에서 대상을 수상했다.‘올 스타(All Star) 아티스트 페스티벌’은 한국음악실연자연합회(주최)와 서울 어린이대공원·서울팝스오케스트라(주관)가 함께 하는 행사로, 록-팝-국악 등등 다양한 장르의 인디 실력파를 뽑는 경연이다.메스그램 리더 신유식(기타)은 “이번 경연엔 실력이 좋은 팀들이 너무 많아서 걱정했었는데 대상을 타 너무 기쁘다”며 “우리가 연주한 곡의 구성이 탄탄하고 타 출연 팀들에 비해 무대를 신나는 분위기로 이끌며 퍼포먼스를 했던 점이 아마도 심사위원들에게 잘 어필된 것으로 보인다”고 소감을 전했다.신유식(기타)-Jahnny Shin(신서사이저, 보컬)-수진(드럼)-지영(보컬)-찬현(베이스) 등으로 구성된 5인조 혼성 밴드 메스그램은 2011년 결성됐다. 2014년 EP앨범 [This is a mess, but it's us], 2016년 [Eternal Craving] 등을 발매하며 헤비록계에 존재감을 알렸다.메스그램은 이미 앨범을 발표하기전부터 음악계의 비상한 주목을 받아 왔다.2013년 아시아 최대 규모 밴드콘테스트 ‘야마하 아시안비트’ 코리아 파이널 3위 및 2014년 밴드오디션 ‘레드불 라 이브 온더로드’ 결승에 진출하며 3위 입상 등으로 실력을 인정받았다. 또한 자라섬 재즈페스티벌 등 국내 뿐만 아니라 2015년 유럽 공연 및 2016년 일본 도쿄 투어, 그리고 넥슨사의 게임 ‘아르피엘’의 타이틀곡, 캐릭터송, 각종 유명 게임 OST, 애니메이션의 주제가 및 SBS 드라마 ‘착한마녀전’ 타이틀곡에도 참여했다.메스그램은 최근 김도향이 소속된 아이원이엔티(대표 박강원)와 전속 계약을 체결하고 국내는 물론 해외 음악시장을 적극 공략할 예정이다.‘아이원이엔티’ 박강원 대표는 “메스그램은 음악적으로도 정말 ‘물건’이며, 특히 레코딩에 대한 탁월한 감각과 식견이 대단한 밴드”라고 말했다. 또한 박강원 대표는 “내년 초 발매 예정인 첫 정규앨범을 통해 메스그램의 이런 역량을 집약시킬 것”이라며 “아이원이엔티만의 다양한 해외 채널들을 통해 메스그램의 글로벌 마케팅에 박차를 가할 것”이라고 덧붙였다.