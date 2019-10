[스포츠한국 조성진 기자] 수지 쿼트로(Suzi Quatro), 글로리아 게이너(Gloria Gaynor), 린다 페리(Linda Perry), 리지 헤일(Lzzy Hale) 등이 ‘2020 제8회 쉬 록스 어워즈(She Rocks Awards)’ 수상자로 결정됐다.‘쉬 록스 어워즈’는 음악 및 음악산업에서 맹활약하는 여성들에게 경의를 표하는 행사로 매년 여성 국제 음악 네트워크(WiMN, The Women’s International Music Network)가 총괄 운영해오고 있다. WiMN은 “음악산업의 전 영역에서 여성을 연결하는 허브를 만들자”를 모토로 악기/오디오 산업의 베테랑 마케팅 담당자 로라 휘트모어(Laura B. Whitmore)가 2012년 설립했다.WiMN은 ‘제8회 쉬 록스 어워즈’가 미국의 ‘남(NAMM)쇼’ 기간 중인 2020년 1월17일 캘리포니아 애너하임 ‘하우스 오브 블루스’에서 열린다고 홈페이지에서 밝혔다.그간 ‘쉬 록스 어워즈’는 팻 베네타(Pat Benatar)를 비롯해 실라 E(Sheila E), 샤카 칸(Chaka Khan), 뱅글스(The Bangles), 멜리사 에더릿지(Melissa Etheridge), 로니 스펙터(Ronnie Spector), 리자 로엡(Lisa Loeb) 등등 다수 수상자를 배출했다.또한 스윗워터(Sweetwater), 마샬(Marshall), 슈어(Shure), 롤랜드(Roland), PRS, 질지언(Zildjian), 다다리오(D’Addario) 등등 세계적인 악기/장비 관련 브랜드 다수가 후원사로 참여하며 어워즈의 권위를 더해주고 있다.이번 8회 어워즈엔 ‘Stumblin' In’의 주인공 수지 쿼트로, ‘I Will Survive’로 유명한 글로리아 게이너, 포논블론즈(4 Non Blondes)에서 탁월한 가창력을 선보인 린다 페리, 헤일스톰(Halestorm)의 리드보컬 리지 헤일(Lzzy Hale) 이외에도 싱어송라이터 비티 울프(Beatie Wolfe), ‘기타 걸’ 매거진 설립자 겸 에디터 타라 로(Tara Low), 세계적인 기타 줄 브랜드 다다리오(D’Addario)의 재단을 이끌고 있는 수잔 다다리오 브로더(Suzanne D’Addario Brouder), 젠더(Gender) 앰프 설립자이자 사장인 애틀랜틱 레코드 엔지니어/PD 에보니 스미스(Ebonie Smith), ‘Middle C Music’ 오너이자 기타리스트 겸 음악교육자 미르나 시슬렌(Myrna Sislen), PRS 기타 마케팅 디렉터 주디 섀퍼(Judy Schaefer) 등이 수상자로 결정돼 행사장을 빛낼 예정이다.한편, 마샬앰프가 주최하는 올해 ‘쉬 록스 어워즈’ 개막 공연은 일본 록그룹 디 드라이브(D Drive)가 맡는다.