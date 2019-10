제시가 오프숄더 의상으로 폭발적인 섹시미를 자랑했다.5일 제시는 자신의 인스타그램에 "Tryna cover up the S on my chest"라는 글과 함께 사진을 공개했다.최근 새 싱글을 발표하고 활발하게 활동 중인 제시는 무대의상을 입은 채 카메라를 응시하고 있다. 진한 메이크업과 장식이 화려하게 달린 의상, 목걸이가 시선을 끈다.특히 사진 속 제시는 가슴골이 훤히 드러난 무대 의상을 양손으로 꼭 쥐고 있어 섹시함을 더했다.한편, 제시는 최근 새 싱글 'Who Dat B(후댓비)'를 발표했다.