[스포츠한국 조성진 기자] 탁월한 연주력으로 무장한 록그룹 아리스토크래츠(The Aristocrats)의 멤버로 활동 중인 미국의 베이시스트 브라이언 벨러(Bryan Beller, 48)가 새 솔로앨범을 발매한다.브라이언 벨러는 아리스토크래츠 내한 및 2017년 조 새트리아니 첫 한국 공연 때에도 함께 해 국내에도 친숙한 베이시스트다.브라이언 벨러의 새 앨범 [Scenes from the Flood]는 2003년 첫 솔로앨범 [View], 2008년 [Thanks in Advance], 그리고 2011년 [Wednesday Night Live]에 이은 네 번째 솔로작이다.이번 앨범은 거스리 고반(Guthrie Govan)을 비롯해 조 새트리아니(Joe Satriani), 존 페트루치(John Petrucci), 마이크 키닐리(Mike Keneally) 등등 명 기타리스트 다수와 쉐어(Cher), ‘아메리칸 아이돌’ 하우스밴드 드러머로 잘 알려진 네이트 모튼(Nate Morton), 조 새트리아니와 에릭 존슨 등 여러 뮤지션과 활동한 조 트래버스(Joe Travers) 등 4명의 드러머 등 실력파 연주자들 26명이 대거 참여했다. 따라서 믹싱 작업에만 9개월이 걸렸을 정도다.2CD 구성에 18곡을 수록했고 러닝타임은 1시간 30분이다. 20페이지가 넘는 책자도 포함됐으며 브라이언 벨러 자신이 ‘Angles & Exits’만 제외한 전곡 작곡 및 프로듀스를 했다.스타 기타플레이어들의 다양한 연주와 함께 브라이언 벨러의 뛰어난 베이스 연주와 소리(소닉, 사운드 웨이브)에 대한 천착도 주목할만하다.조 새트리아니가 기타를 맡은 첫 곡 ‘Volunteer State’는 조 새트리아니 특유의 노래하듯 서정적인 라인이 매력적이며, 짧지만 아름다운 펜타토닉 솔로도 인상적이다.제이미 킴(Jamie Kime)의 피처링이 돋보이는 ‘The Storm’은 다양한 변화의 헤비 리프 와중에도 솔로파트에서 디미니쉬 패턴의 앨런 홀스워스 풍 속주도 들을 수 있는 흥미로운 트랙이다.실험적인 시도로 잘 알려진 아방가르드 기타리스트 자넷 페더(Janet Feder)가 참여한 ‘The Flood’는 브라이언 벨러의 최근 관심사를 잘 반영한 트랙이다. 벨라 자신이 자넷 페더로부터 “공간과 소리의 가치에 대해 완전히 새로운 방식을 배웠다”고 밝힌 바 있듯이, 기타 톤과 색조가 공명하고 진동하는 방식에 대한 다양한 시도를 엿볼 수 있다.토니 매켈파인의 투어 기타리스트로도 잘 알려진 이스라엘 출신의 닐리 브로쉬(Nili Brosh)와 명장 존 페트루치가 함께 하는 ‘World Class’는 인도와 중동(특히 이스라엘)의 분위기가 느껴지는 작품이다. 브라이언 벨러는 “이 곡의 솔로파트는 세계 극소수의 플레이어가 가진 권위와 위엄이 필요했고 페트루치가 그중 최고의 적임자라 여겨져 부탁했다”고 밝힌 바 있다.현재 기타씬의 초절정 테크니션 중의 하나인 거스리 고반 피처링이 돋보이는 ‘Sweet Water’ 또한 대단한 연주력을 맛볼 수 있는 명 트랙이다. 기술과 즉흥적 감성이 놀라운 스피드와 연출력으로 전개되고 있다.이외에 각 트랙 모두 어느 하나 대충 넘길 수 없는 명연과 사운드로 무장하고 있다.브라이언 벨러의 이번 솔로앨범은 기타 애호가들이라면 절대 놓쳐선 안될 작품이다.