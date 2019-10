그룹 슈퍼엠(SuperM)이 오는 4일 첫 미니앨범 'SuperM' 발매에 이어, 북미 라이브 공연을 개최하고 팬들과 만난다.슈퍼엠의 'We Are The Future Live' 공연은 오는 11월 11일 미국 텍사스 디키즈 아레나(Dickies Arena)를 시작으로 시카고 유나이티드 센터(United Center), 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든(Madison Square Garden), 내년에는 로스앤젤레스의 더 포럼(The Forum), 시애틀의 쇼웨어 센터(ShoWare Center), 캐나다 밴쿠버의 로저스 아레나(Rogers Arena) 등 북미 주요 도시에서 개최되어 뜨거운 반응을 얻을 전망이다.슈퍼엠은 이번 공연에서 첫 미니앨범 'SuperM'의 타이틀 곡 'Jopping' 및 수록곡 무대를 통해 강렬한 음악과 퍼포먼스를 선보이며 현지 팬들과 가깝게 소통할 예정이어서 기대감을 높이고 있다.더불어 이번 라이브 공연 티켓은 오는 5일부터 슈퍼엠 공식 홈페이지를 통해 예매 가능하다.또한 슈퍼엠은 앨범 발매에 앞서 10월 4일 낮 12시(미국 서부시간PST 기준 3일 오후 8시) LA 할리우드에서 현지 미디어 및 음악 관계자 등을 대상으로 첫 미니앨범을 소개하는 프리미어 이벤트를 진행하며, 이날 행사는 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 생중계 되어 글로벌 이목을 집중시킬 것으로 보인다.한편, 슈퍼엠의 첫 미니앨범 'SuperM'은 4일 오후 6시 멜론, 플로, 지니 등 국내 음악 사이트를 통해 음원 공개되며, 타이틀곡 'Jopping' 뮤직비디오는 이날 오후 1시 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 만날 수 있다.