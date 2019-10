SM엔터테인먼트 이수만 프로듀서의 야심작, SuperM(슈퍼엠)이 가요계에 출격한다.2일 오전 서울 용산구 드래곤시티 컨벤션타워에서는 슈퍼엠 론칭 기자회견이 열렸다. 이 자리에는 샤이니 태민, 엑소 백현·카이, NCT 127 태용·마크, WayV 루카스·텐이 참석했으며, 진행은 한석준 아나운서가 맡았다.이날 백현은 자신의 팀의 리더라 소개하며 "연합팀이 돼 기분이 좋고 연습할 때도 너무 다 잘하고 출중해서 모든 게 수월하게 진행이 됐다"고 운을 뗐다. 이어 "개개인의 개성과 실력, 경험을 통해 슈퍼 시너지를 내는 것이 우리의 목표"라며 "여러 모습을 보여드리고 슈퍼 시너지로 슈퍼 파워풀한 모습을 보여드리겠다"고 자신감을 드러냈다.슈퍼엠은 SM의 샤이니, 엑소, NCT 127, WayV 멤버 7명이 모인 연합팀이다. 슈퍼엠의 M은 MATRIX와 MASTER의 약자로 글로벌 음악 팬들을 이끄는 대표 스타이자 전문가인 뛰어난 재능의 아티스트들이 모여 이른바 슈퍼 시너지를 선사하는 팀이라는 의미를 담았다.멤버 구성에 대해 백현은 "이수만 선생님의 픽(Pick)이었다. '수만픽'이라고 우리끼리 부르고 있다"라고 짧게 답했다. 또한, SM의 수장인 이수만 프로듀서가 이번 앨범에 많이 기여했다는 말에 백현은 "이수만 선생님이 처음으로 녹음실에 오셔서 디렉팅도 직접 해주고, 뮤직비디오 촬영 현장에서도 많은 조언을 해줬다"고 밝혔다.오는 4일 공개되는 첫 미니앨범 'SuperM'(슈퍼엠)의 타이틀 곡 'Jopping'(쟈핑)은 웅장하면서도 에너지 넘치는 사운드가 특징인 일렉트릭 팝 장르 곡으로, '우리만의 무대를 불태우고 즐기자'라는 메시지를 담았다. 'I Can't Stand The Rain'(아이 캔트 스탠드 더 레인)은 강한 타격감을 선사하는 대북, 한국 전통악기인 아쟁 등 아시안적인 요소를 팝의 작법과 크로스오버해 웅장하고 신비로운 분위기를 자아내는 팝 댄스 곡으로, 가사에는 기나긴 헤맴 끝에 사랑했던 이에게로 돌아가겠다는 남자의 마음을 드라마틱하게 표현했다. 이 밖에도 유닛곡 '2FAST' (투 패스트), 'Super Car' (슈퍼 카), 'No Manners'(노 매너스) 등이 수록돼 있다.네 개의 보이그룹 내에 있던 멤버가 연합팀으로 모인 만큼 이들이 만들어 낼 무대 색깔에 대해서도 궁금증이 쏠렸다. 카이는 "어떤 색인지 콕 집어서 말씀드리기가 어렵다. 자연스럽게 만들어가는 거라 생각한다. 퍼포먼스에 강점이 있는 이들이 모인 만큼 멋진 무대를 보여 드릴 수 있다는 건 확실하다"라고 자신감을 보였다. 백현 "각자의 팀 색이 있지 않나. 색깔들이 다 모이면 검은색이 되는데 개인적으로는 어디에도 섞이지 않는 검은색을 슈퍼엠의 색깔로 밀고 나가보고 싶다"고 말했다.북미시장을 겨냥한 팀으로 나서는 부담감은 없느냐는 질문에 태민은 "제가 데뷔했던 2008년에는 일본, 중국 등 아시아권에서 주로 활동했다. 그래서 그런지 미국에 갔을 때 서양 사람들이 우리 음악을 즐긴다는 게 꿈만 같았던 기억이 난다. 그런데 이번에는 시작부터 미국에 간다는 것이 꿈만 같고, '어벤져스'라는 수식어에 걸맞은 모습을 보여드리고 싶다. 첫술에 배부를 수는 없기에 앞으로 점점 성장해나가는 슈퍼엠이 되고 싶다"고 답했다.한편, 슈퍼엠의 첫 미니앨범은 오는 4일 오후 6시 각종 국내 음악 사이트에서 공개된다. 5일에는 미국 할리우드의 캐피톨 레코즈 타워에서 야외 쇼케이스 'SuperM : Live From Capitol Records in Hollywood'를 개최하고 신곡 무대를 최초 공개할 예정이다.