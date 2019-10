모델 겸 배우 클라라가 환상적인 S라인 몸매를 자랑했다.지난달 30일 클라라는 자신의 인스타그램에 "So hot!!! It's 40°c here #clara in dubai #burjalarab"이라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 두바이 여행 중인 클라라의 모습이 담겼다. 특히 밀착 드레스로 드러난 클라라의 굴곡진 몸매가 시선을 사로잡는다.한편, 클라라는 지난달 10일 개봉된 중국·홍콩 영화 '침입자들'에 출연했다.